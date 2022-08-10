СМИ: порномодель зарезали в Санкт-Петербурге

Тело порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской) с несколькими ножевыми ранениями было найдено в квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Не Моргенштерн».

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По данным канала, в убийстве 26-летней девушки подозревается её бойфренд и партнёр по съёмкам Дмитрий. Сообщается, что у 24-летнего молодого человека уже есть судимости: за уклонение от военной службы и кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге 73-летнего пенсионера и его 43-летнюю подругу задержали за создание детской порностудии, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоАктрисаПорнографияСанкт-Петербург
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