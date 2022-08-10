СМИ: порномодель зарезали в Санкт-Петербурге

По данным канала, в убийстве 26-летней девушки подозревается её бойфренд и партнёр по съёмкам Дмитрий. Сообщается, что у 24-летнего молодого человека уже есть судимости: за уклонение от военной службы и кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге 73-летнего пенсионера и его 43-летнюю подругу задержали за создание детской порностудии, сообщают «Невские новости».