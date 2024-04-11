СМИ: В Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити» Абакарова
Охранник вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ) бизнесмена Гавриила Юшваева, участник стрельбы в «Москва-Сити» в ноябре 2017 года Абубакар Абакаров задержан в Болгарии по запросу России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным следствия, спортсмены-охранники Юшваева открыли огонь в ответ на просьбу убрать на стоянку автомобиль бизнесмена, который перегородил вход в башню «Око», напоминает Ura.ru. Погиб один человек, пять, в том числе два сотрудника Росгвардии, пострадали. После инцидента Абакаров скрылся, он был арестован заочно и объявлен в международный розыск. Трех других участников стрельбы осудили и приговорили к тюремным срокам.
Правоохранители указывали, что в начале 2000-х годов мужчина был участником влиятельной коптевской группировки. Также он проходил по делу о покушении на чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева в 2014 году.
Известно, что 44-летний Абакаров долгое время проживал на Украине, далее перебрался в Европу и неожиданно был задержан по ордеру Интерпола.
«Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции господина Абакарова, однако добиться ее будет довольно сложно», — отмечает «Коммерсантъ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru