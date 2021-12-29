СМИ: в Турции задержали гражданина России с поддельным паспортом

Турецкие правоохранители задержали предположительно гражданина России, которого подозревают в связях с террористами.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:ЗадержаниеАрестыРоссиянеТурция
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