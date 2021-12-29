СМИ: в Турции задержали гражданина России с поддельным паспортом
29 декабря 202114:41
Турецкие правоохранители задержали предположительно гражданина России, которого подозревают в связях с террористами.
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29 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru