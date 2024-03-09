В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк
Мужчину, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, задержали полицейские. Об этом заявили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В четверг правоохранители получили сообщение о попытке ограбления финучреждения на 9-й линии Васильевского острова. По данным МВД, неизвестный вошел в помещение, где распылил газовый баллончик и потребовал отдать ему деньги. Налетчик получил отказ и скрылся с пустыми руками.
Сотрудники уголовного розыска приступили к поиску подозреваемого и изучили данные камер видеонаблюдения. В пятницу по подозрению в совершении попытки ограбления правоохранители задержали 47-летнего жителя Петродворцового района. По данным МВД, мужчина работает индивидуальным предпринимателем.
«Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой)», — указали в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru