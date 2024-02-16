В Хабаровске задержали ограбившего банк на 13 млн рублей мужчину

Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный похитил из хабаровского отделения банка 11 млн рублей и иностранную валюту на общую сумму свыше 13 млн рублей, напоминает Ura.ru.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники ведомства в течение суток установили местонахождение злоумышленника и задержали его при участии Росгвардии.

«По имеющимся данным, ранее мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы. Когда бизнес стал убыточным, попробовал поправить свое финансовое положение, делая ставки на спортивном тотализаторе. Однако долги лишь возросли. Тогда он решил совершить нападение на отделение банка», — отметили в МВД.

В ведомстве указали, что злоумышленник использовал при ограблении игрушечный пистолет и муляжи гранат, пишет «Свободная пресса». Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое.

По данным прокуратуры Хабаровского края, нападавший — 41-летний местный житель. Суд заключил мужчину под стражу.

