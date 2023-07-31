В Петербурге задержали мужчину за поджог дверей военкомата
Сотрудники полиции задержали мужчину, который поджег двери военного комиссариата на улице Чайковского в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Центрального района.
Происшествие произошло в понедельник в 19:15. Мужчина поджег двери военкомата и пытался протаранить ворота на легковом автомобиле, сказано в сообщении.
Огонь оперативно потушили. Дверям нанесен незначительный ущерб.
В крымской Феодосии в минувшее воскресенье задержали учительницу одной из местных школ, которая бросила в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru