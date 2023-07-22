Подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Бердске арестовали до 16 сентября

Ранее стало известно, что злоумышленник попытался поджечь здание военкомата в Бердске. По данным СМИ, площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Правоохранители возбудили дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток», — указали в суде.

Мужчина останется под арестом до 16 сентября.

