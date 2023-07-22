Подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Бердске арестовали до 16 сентября
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в попытке поджога военкомата в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
Ранее стало известно, что злоумышленник попытался поджечь здание военкомата в Бердске. По данным СМИ, площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Правоохранители возбудили дело об умышленном уничтожении чужого имущества.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток», — указали в суде.
Мужчина останется под арестом до 16 сентября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меньше, чем кажется. Эксперты объяснили хитрости с упаковкой продуктов в России
- Подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Бердске арестовали до 16 сентября
- В Госдуме заявили о массовой шринкфляции на молочные продукты в Москве
- Власти Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
- Володин заявил, что Зеленский ведет процесс ополячивания Украины
- «Дефицит свежих идей». В Росгвардии раскрыли потери ВСУ и планы атак Киева
- Оперштаб Крыма: Очередей на подъездах к Крымскому мосту нет
- Шесть мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Марокко
- Telegraph: Атаки на укрепленную оборону России - единственный вариант наступления для ВСУ
- Константинов назвал блефом угрозу Киева устроить Крыму морскую блокаду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru