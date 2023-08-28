В Петербурге задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera

Ранее неизвестный ударил журналистку во время прямого эфира, потребовав, чтобы Дриди говорила по-русски. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, напоминает Ura.ru.

«Нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО "Центр продовольственных поставок" 36-летний Игорь Бердов», — отмечает СМИ.

Мужчину задержали в Карелии. После нападения было возбуждено уголовное дело о побоях.

По данным СМИ, в 2017 году Бердова приговорили к 2,5 года заключения за мошенничество, уже в 2018-м он был условно-досрочно освобожден.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила задержание злоумышленника в Петрозаводске.

