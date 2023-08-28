В Петербурге задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera
Правоохранители задержали злоумышленника, напавшего на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее неизвестный ударил журналистку во время прямого эфира, потребовав, чтобы Дриди говорила по-русски. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, напоминает Ura.ru.
«Нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО "Центр продовольственных поставок" 36-летний Игорь Бердов», — отмечает СМИ.
Мужчину задержали в Карелии. После нападения было возбуждено уголовное дело о побоях.
По данным СМИ, в 2017 году Бердова приговорили к 2,5 года заключения за мошенничество, уже в 2018-м он был условно-досрочно освобожден.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила задержание злоумышленника в Петрозаводске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге загорелся туристический автобус
- Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах
- В Петербурге задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera
- СМИ: Глава Евросовета призвал готовиться к расширению ЕС к 2030 году
- СМИ: Граждане Китая начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС
- Власти Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
- В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания спецоперации
- FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков
- Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона
- РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru