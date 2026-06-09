В Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт по заданию Киева
Мужчину, готовившего диверсионно-террористический акт по заданию представителя украинской военной разведки, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Силовики установили, что злоумышленник инициировал интернет-общение с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны и по указанию куратора осуществлял подготовку к преступлению.
Подозреваемый фотографировал назначенный ему участок местности, а также должен был установить видеокамеру, отмечает RT. Мужчине обещали вознаграждение в размере $8,5 тысячи, деньги он не получил.
Правоохранители возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области в канун мусульманского праздника Курбан-байрам.
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