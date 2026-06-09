В Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт по заданию Киева

Мужчину, готовившего диверсионно-террористический акт по заданию представителя украинской военной разведки, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Силовики установили, что злоумышленник инициировал интернет-общение с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны и по указанию куратора осуществлял подготовку к преступлению.

Подозреваемый фотографировал назначенный ему участок местности, а также должен был установить видеокамеру, отмечает RT. Мужчине обещали вознаграждение в размере $8,5 тысячи, деньги он не получил.

Правоохранители возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области в канун мусульманского праздника Курбан-байрам.

