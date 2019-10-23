В Петербурге возбудили уголовное дело по факту ДТП с восемью пострадавшими

23 октября 201922:23

В Петербурге возбудили уголовное дело после ДТП на Лермонтовском проспекте, в котором столкнулись две машины и наехали на пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

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Отмечается, что дело возбуждено по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"). Как заявили в ведомстве, в рамках расследования аварии будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

По данным агентства, ДТП произошло в среду днем. Машина Volkswagen Polo врезалась в Renault Kaptur, который от силы удара перевернулся. Столкновение произошло на пешеходном переходе.

По предварительным данным, причиной аварии послужило решение водителя Volkswagen решил проехать перекресток на красный свет. В результате ДТП пострадали 7 пешеходов и водитель Renault.


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ФОТО: depositphotos.com
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