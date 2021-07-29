В Петербурге возбудили дело после массового отравления в детском саду

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Санкт-Петербурге после массового отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зарегистрировал в детском саду 26 случаев кишечной инфекции. Двоих детей доставили в инфекционный стационар, работу детского сада приостановили.

Как отметили в прокуратуре, ведомство провело проверку, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. После было возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура Фрунзенского района.

