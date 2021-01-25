В Петербурге возбудили дело из-за блокирования дорог на незаконной акции

Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в минувшую субботу с 09.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Причастные к этому инциденту устанавливаются.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина». Его сторонники организовали акции поддержки 23 января в ряде городов России, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие с обеих сторон.

