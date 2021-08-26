В Петербурге во время пластической операции на лице погибла девушка

Прямо во время пластической операции на лице в одной из клиник Центрального района Санкт-Петербурга скончалась 31-летняя пациентка, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины», - передаёт РЕН ТВ со ссылкой на ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.