В Петербурге во время пластической операции на лице погибла девушка
Прямо во время пластической операции на лице в одной из клиник Центрального района Санкт-Петербурга скончалась 31-летняя пациентка, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины», - передаёт РЕН ТВ со ссылкой на ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
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