В Петербурге упавшие с крыши сосульки убили дворника
18 декабря 202322:28
В Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
Тело мужчины обнаружили на проспекте Мечникова. Медики зафиксировали травму головы.
«Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», - сказал источник.
Накануне в Калужской области упавший с крыши снег убил гулявшего во дворе ребенка. Прибывшая спустя 14 минут скорая помощь не смогла спасти пострадавшего, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Пригожин предложил дать Урганту второй шанс
- Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву
- В Петербурге упавшие с крыши сосульки убили дворника
- СМИ: причиной смерти танцора Дмитрия Красилова стали проблемы с сердцем
- Россиянам посоветовали заменить оливье салатом с креветками
- Российская академия наук объявила астрологию лженаукой
- ЕС внес в санкционный список 147 юридических и физических лиц
- Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах
- США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву
- Стоматолог объяснила боль в зубах зимой нехваткой витамина D
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru