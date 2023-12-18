В Петербурге упавшие с крыши сосульки убили дворника

В Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

В России хотят бороться с сосульками с помощью вибрации

Тело мужчины обнаружили на проспекте Мечникова. Медики зафиксировали травму головы.

«Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», - сказал источник.

Накануне в Калужской области упавший с крыши снег убил гулявшего во дворе ребенка. Прибывшая спустя 14 минут скорая помощь не смогла спасти пострадавшего, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СнегЗимаСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры