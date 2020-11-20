В Петербурге ветер повалил десятки деревьев и светофоров

Десятки деревьев, светофоров и дорожных знаков были повалены ветром в четверг в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.

Уточняется, что из-за непогоды упало десять деревьев, семнадцать светофоров и четырнадцать различных конструкций, в том числе дорожных знаков. Как сообщили агентству, спасатели совершили 41 выезд.

В четверг в Петербурге, согласно данным метеорологов, ветер усилился до 27 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало зимы в Москве будет примерно на два градуса теплее климатической нормы.

