В Петербурге ветер повалил десятки деревьев и светофоров
Десятки деревьев, светофоров и дорожных знаков были повалены ветром в четверг в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.
Уточняется, что из-за непогоды упало десять деревьев, семнадцать светофоров и четырнадцать различных конструкций, в том числе дорожных знаков. Как сообщили агентству, спасатели совершили 41 выезд.
В четверг в Петербурге, согласно данным метеорологов, ветер усилился до 27 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало зимы в Москве будет примерно на два градуса теплее климатической нормы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- «Аэрофлот» начнет летать в Дубай и Мале 7 раз в неделю
- В Москве скончались 77 пациентов с COVID-19
- РБК: «Аэрофлот» передаст все самолеты SSJ-100 «России»
- ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от COVID-19 умирает один человек
- Макрон обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru