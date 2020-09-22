В Петербурге в реке найдет мешок с человеческими останками

В Санкт-Петербурге мужчина, ловивший рыбу в реке Екатерингофке, обнаружил мешок с останками человека. Шокирующая находка была сделана поздно вечером 21 сентября. Об этом сообщили в экстренных службах северной столицы. Известно, что рыбак выудил из Екатерингофки строительный мешок. В нем и находились человеческие конечности, завернутые в пакет.

Находка направлена на экспертизу, пишет ТАСС.

Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой

Между тем, в ноябре минувшего года в городе на Неве у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его также связывали романтические отношения. Позже суд арестовал доцента.

А 30 июля СМИ сообщили ещё об одном громком убийстве в Санкт-Петербурге. В одной из квартир в центре северной столицы было обнаружено расчленённое тело украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко – прим. НСН). СМИ сообщали, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась жена музыканта Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть причину смерти и расчленила его, отмечает телеканал "360".

Обвинение в убийстве мужа Кохал было предъявлено 31 июля. Уголовное дело возбуждено по стaтье 105 УК РФ («Убийство»), подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УбийствоТелоСанкт-Петербург
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