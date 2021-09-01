В Петербурге ущерб от незаконной свалки превысил 154 млн рублей
1 сентября 202119:44
Незаконная свалка в Приморском районе Петербурга нанесла ущерб почвам на сумму более 154 млн рублей. Соответствующие данные приводятся на сайте городской прокуратуры.
Размер нанесенного ущерба был установлен после проверки природоохранной прокуратуры. По факту организации свалки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).
Свалка была организована на ул. 3-я Конная Лахта. Собственникам участка земли направлен иск о возмещении нанесенного ущерба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru