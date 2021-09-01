В Петербурге ущерб от незаконной свалки превысил 154 млн рублей

Размер нанесенного ущерба был установлен после проверки природоохранной прокуратуры. По факту организации свалки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Свалка была организована на ул. 3-я Конная Лахта. Собственникам участка земли направлен иск о возмещении нанесенного ущерба.

