В Петербурге ущерб от незаконной свалки превысил 154 млн рублей

Незаконная свалка в Приморском районе Петербурга нанесла ущерб почвам на сумму более 154 млн рублей. Соответствующие данные приводятся на сайте городской прокуратуры.

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Размер нанесенного ущерба был установлен после проверки природоохранной прокуратуры. По факту организации свалки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Свалка была организована на ул. 3-я Конная Лахта. Собственникам участка земли направлен иск о возмещении нанесенного ущерба.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМусорСвалка
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