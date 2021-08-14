На московской свалке нашли новорожденную девочку
14 августа 202117:00
Новорожденную обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева в Хамовническом районе Москвы, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
Девочка была завернута в полиэтиленовый пакет и куртку.
«Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Сотрудники прокуратуры устанавливают родителей младенца и выясняют обстоятельства произошедшего.
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14 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru