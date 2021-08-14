На московской свалке нашли новорожденную девочку

Новорожденную обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева в Хамовническом районе Москвы, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

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Девочка была завернута в полиэтиленовый пакет и куртку.

«Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники прокуратуры устанавливают родителей младенца и выясняют обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: https://pixabay.com
ТЕГИ:МоскваРебенокМусор
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