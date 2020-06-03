В Петербурге после пластической операции умерла женщина

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Как пишет агентство со ссылкой на следствие, операция была проведена женщине 29 мая в частной клинике на Васильевском острове. Спустя два дня женщину госпитализировали, и еще через день она скончалась. По версии следствия, причиной смерти женщины стал септический шок на фоне кровопотери.

В СК отметили, что клиника, где проходила операция, не имеет медицинской лицензии и вела деятельность нелегально. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и определяются причастные к операции люди.







