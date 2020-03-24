В Москве мужчина скончался после ринопластики в частной клинике

37-летний мужчина решился на операцию по исправления носовой перегородки и обратился в частный медицинский центр. Операция проводилась под общим наркозом.



Отмечается, что после операции мужчина пришел в себя, сам выдернул дыхательную трубку и капельницу, после чего у него началась дыхательная недостаточность, а затем произошла остановка сердца. Медики пытались реанимировать пациента, однако не смогли его спасти.



Прибывшие на место ЧП обнаружили тело москвича на операционном столе. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщает телеканал «360».

