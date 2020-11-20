В Петербурге убили мужчину за просьбу надеть маску

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ленинградской области, который попросил надеть его маску в автобусе. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

Полицейские задержали 40-летнего уроженца Оренбургской области, который, как полагает следствие, нанес ножевое ранение погибшему.

Убийство произошло 17 ноября. По версии следствия, мужчина возвращался с корпоратива домой в Ленинградскую область на маршрутном такси, в салоне автобуса он сделал замечание мужчине и женщине, которые были без масок. Начался конфликт, который продолжился на улице, где задержанный нанес удар ножом обратившемуся с просьбой надеть маски.

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Погибший работал заместителем директора научного центра, а его предполагаемый убийца ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ношение масок в общественном транспорте в Санкт-Петербурге сейчас является обязательным требованием для всех пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаУбийстваСанкт-Петербург
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