В Петербурге убили мужчину за просьбу надеть маску

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ленинградской области, который попросил надеть его маску в автобусе. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

Полицейские задержали 40-летнего уроженца Оренбургской области, который, как полагает следствие, нанес ножевое ранение погибшему.

Убийство произошло 17 ноября. По версии следствия, мужчина возвращался с корпоратива домой в Ленинградскую область на маршрутном такси, в салоне автобуса он сделал замечание мужчине и женщине, которые были без масок. Начался конфликт, который продолжился на улице, где задержанный нанес удар ножом обратившемуся с просьбой надеть маски.