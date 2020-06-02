Джигурду выгнали из суда из-за отказа носить маску
Шоумен в эфире НСН рассказал, почему не хочет носить маску в общественных местах на карантине.
Шоумена Никиту Джигурду не пустили в московский суд из-за нарушения введенного в столице масочно-перчаточного режима. В эфире НСН Джигурда рассказал, почему не хочет подчиняться распоряжениям мэрии Москвы.
«Это перенесенные суды по завещанию. Мы выиграли в России и во Франции, чтобы обязать нотариуса выдать нам наследство. Я прихожу, сегодня в московский суд, меня все узнают, все в масках, перчатках. Все меня узнают и спрашивают: «Где ваши маска и перчатки, Никита Борисович?». Я говорю: «Ребята, никаких законных оснований обязывать людей носить маски и перчатки в магазинах и общественных местах нет, это всего лишь рекомендации», - рассказал НСН артист подробности своего конфликта с судебными приставами.
По мнению Джигурды, приставы нарушили законодательство РФ: «Я говорю судебным приставам, а они извиняются передо мной, отвечают: «Никита Борисович, мы люди подневольные, у нас указ». Позовите старших офицеров, говорю. Зовут, приходят. Тоже говорят: «У нас указ». Я им: вы меня не пускаете, а я специально приехал в суд на заседание. Вы нарушаете законы Российской Федерации, Конституцию. Поэтому дайте мне бумагу, что вы отказали мне на основании указа. Они: «мы не можем, хотите, вызовем полицию». Говорю, хочу, но я вас сразу предупреждаю, что в протоколе полиции скажу то же самое, что говорил вам. Вы нарушаете законы. Я не оказывал сопротивления, не повышал голос, не нарушал законов. Говорю, вызывайте полицию. Я настаиваю на этом, чтобы зафиксировать ваше преступление закона. Они мне – «мы не будем вызывать полицию». Мой адвокат прошел на заседание, в маске. Они – «вот же, все соблюдают!» Н, я не все! Я народный артист, я верующий человек. Выполняю то, что мне говорит Бог и закон земной. Может вы можете составить какой-то акт, чтобы я имел на руках бумагу, почему вы меня не пустили. Говорят, хорошо. Посовещались – мы направим председателю Мосгорсуда акт, что мы вас не пустили по таким-то причинам. Спустился мой адвокат. «Все, мы будем делать запрос председателю суда, на каком основании не пустили народного артиста, верующего человека в суд». Все. Только после этого я вышел из суда», - рассказал шоумен.
Ранее Никита Джигурда в беседе с НСН признался, что закупился продуктами из-за угрозы карантина.
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