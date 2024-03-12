В Петербурге спасли 15 рыбаков со льдины в Финском заливе

В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков с отколовшейся льдины в акватории Финского залива. Об этом сообщило городское управление МЧС.

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По данным ведомства, отрыв ледового полотна от берега произошел на внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров.

Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины к берегу на катере на воздушной подушке. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.


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ФОТО: МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
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