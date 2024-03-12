В Петербурге спасли 15 рыбаков со льдины в Финском заливе
12 марта 202417:29
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков с отколовшейся льдины в акватории Финского залива. Об этом сообщило городское управление МЧС.
По данным ведомства, отрыв ледового полотна от берега произошел на внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров.
Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины к берегу на катере на воздушной подушке. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru