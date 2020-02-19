В Петербурге сотрудников патрульно-постовой службы подозревают в получении взятки
В Петербурге шесть сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) МВД задержали по подозрению в получении крупной взятки.
Как сообщает ОТР, по факту получения взятки заведено уголовное дело.
Согласно версии следствия, незаконные денежные средства сотрудники ППС получали от бизнесмена с 2017 по 2019 годы. Сумма взяток за этот период оценивается в размере 7,5 млн рублей.
Ранее в начале февраля сообщалось о задержании в Москве следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу. Его обвиняют в получении взятки в 4,3 млн рублей.
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