В Петербурге сотрудников патрульно-постовой службы подозревают в получении взятки

В Петербурге шесть сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) МВД задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Как сообщает ОТР, по факту получения взятки заведено уголовное дело.

Согласно версии следствия, незаконные денежные средства сотрудники ППС получали от бизнесмена с 2017 по 2019 годы. Сумма взяток за этот период оценивается в размере 7,5 млн рублей.

Ранее в начале февраля сообщалось о задержании в Москве следователя по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу. Его обвиняют в получении взятки в 4,3 млн рублей.





