В Петербурге сотрудник салона связи подрабатывал продажей данных абонентов

Сотрудник салона мобильной связи в Санкт-Петербурге продавал персональные данные абонентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Подозреваемый задержан.

По данным следствия, в 2022 году мужчина работал в салоне сотовой связи на Пискаревском проспекте и нашел дополнительную подработку в мессенджере. Неизвестный предложил ему за вознаграждение передавать персональные данные абонентов сети. Цена за одного абонента составляла 300 рублей.

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Задержанный является жителем города Мурино в Ленинградской области. Предполагается, что за время работы в салоне связи он продал данные нескольких десятков абонентов, точное число правоохранители не назвали.

Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:УтечкаСанкт-ПетербургМобильная Связь

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