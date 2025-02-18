В Петербурге сотрудник салона связи подрабатывал продажей данных абонентов

Задержанный является жителем города Мурино в Ленинградской области. Предполагается, что за время работы в салоне связи он продал данные нескольких десятков абонентов, точное число правоохранители не назвали.

Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных.



