В Забайкалье шесть вагонов с углем сошли с рельсов

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 09:00 (03:00 мск) 3 сентября.

«На путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, произошел сход 6-ти вагонов грузового поезда, груженых углем», — указали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что никто не пострадал. Движение поездов не приостанавливали из-за ЧП, ведутся восстановительные работы. Борзинская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Златоусте Челябинской области при проведении маневровых работ сошел с рельсов двухсекционный локомотив, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

