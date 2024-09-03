В Забайкалье шесть вагонов с углем сошли с рельсов
Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около 09:00 (03:00 мск) 3 сентября.
«На путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, произошел сход 6-ти вагонов грузового поезда, груженых углем», — указали в надзорном ведомстве.
Отмечается, что никто не пострадал. Движение поездов не приостанавливали из-за ЧП, ведутся восстановительные работы. Борзинская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее в Златоусте Челябинской области при проведении маневровых работ сошел с рельсов двухсекционный локомотив, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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