В Петербурге самолет совершил аварийную посадку

Самолет Boeing 737, вылетевший из московского Домодедово совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщает РИА Новости.

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Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность аэронавигационного оборудования, передает агентство со ссылкой на «Воздушные ворота Северной столицы». Неполадка была обнаружена после взлета.

Уточняется, что на борту находились 69 пассажиров. По данным агентства, «Пулково» после благополучной посадки самолета продолжает работу штатно.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПулково
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