В Петербурге при строительстве метро нашли снаряд времен ВОВ
Неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге на строительной площадке новой станции метро. Об этом сообщила компания-генподрядчик работ «Метрострой Северной столицы».
Отмечается, что находку обнаружили во время подготовительных работ для строительства здания вестибюля станции «Путиловская».
«Сотрудники АО "МССС" оперативно приостановили работы и проинформировали экстренные службы. Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза снаряда», — указали в компании.
Ранее 105-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Апшеронском районе Краснодарского края, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru