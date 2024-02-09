В Петербурге при строительстве метро нашли снаряд времен ВОВ

Неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге на строительной площадке новой станции метро. Об этом сообщила компания-генподрядчик работ «Метрострой Северной столицы».

В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда

Отмечается, что находку обнаружили во время подготовительных работ для строительства здания вестибюля станции «Путиловская».

«Сотрудники АО "МССС" оперативно приостановили работы и проинформировали экстренные службы. Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза снаряда», — указали в компании.

Ранее 105-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Апшеронском районе Краснодарского края, напоминает RT.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаМетроСанкт-Петербург

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