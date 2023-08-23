В Польше обрушился жилой дом

В Польше частично обрушился жилой дом в городе Жонсник, сообщает РИА Новости. В сообщении местной пожарной службы говорится, что под завалами находятся люди.

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Как рассказал владелец рухнувшего здания, двое строителей производили ремонт внутри строения, и, возможно, из-за конструктивной ошибки стены обвалились.

Спасателям пока удалось найти только одного из пострадавших.

Ранее в Египте обрушился 13-этажный дом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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