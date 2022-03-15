В Петербурге потушили пожар в научно-техническом центре «Заслон»

По данным ведомства, инцидент произошёл по адресу: ул. Коли Томчака, д. 9. Горение обстановки происходило на площади 200 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось шесть единиц техники и 27 человек личного состава

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей в хакасском Черногорске, сообщает RT.

