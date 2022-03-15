В Петербурге потушили пожар в научно-техническом центре «Заслон»
Пожар в двухэтажном производственном здании в Санкт-Петербурге, где расположен научно-технический центр по разработке и производству высокотехнологичной продукции «Заслон», ликвидирован, сообщает пресс-служба городского ГУ МСЧ.
По данным ведомства, инцидент произошёл по адресу: ул. Коли Томчака, д. 9. Горение обстановки происходило на площади 200 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось шесть единиц техники и 27 человек личного состава
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей в хакасском Черногорске, сообщает RT.
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