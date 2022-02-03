В Петербурге полицейский, напавший на коллегу, отправлен под домашний арест

В Петербурге суд назначил домашний арест полицейскому Александру Колесникову, напавшему на коллегу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По решению суда, Колесников пробудет под домашним арестом до 1 апреля. Полицейский обвиняется по уголовной статье «превышение полномочий».

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Согласно следствию, Колесников толкнул потерпевшую, в результате чего она ударилась о стену и упала. Девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Отмечается, что оба участника конфликта будут уволены из полиции за несоответствующее поведение сотрудников органов внутренних дел.



