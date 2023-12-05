В Петербурге подросток выпал из окна школы и сломал позвоночник
5 декабря 202312:03
В Выборгском районе Петербурге 14-летний школьник выпал из окна школы и сломал позвоночник. Об этом сообщает 78.ru.
Мальчик упал с высоты второго этажа во время перемены. Он госпитализирован с компрессионным переломом пяти позвонков.
Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, причины происшествия устанавливаются.
Неделей ранее в Москве ученики частной школы в Таганском районе выбросили однокласснику из окна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru