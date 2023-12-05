В Петербурге подросток выпал из окна школы и сломал позвоночник

В Выборгском районе Петербурге 14-летний школьник выпал из окна школы и сломал позвоночник. Об этом сообщает 78.ru.

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Мальчик упал с высоты второго этажа во время перемены. Он госпитализирован с компрессионным переломом пяти позвонков.

Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, причины происшествия устанавливаются.

Неделей ранее в Москве ученики частной школы в Таганском районе выбросили однокласснику из окна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ШколаСанкт-Петербург

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