В Петербурге пешеходов сбил «умный» трамвай
Трамвай, сбивший трех пешеходов в Петербурге — это «умный» ретротрамвай «Довлатов». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Горэлектротранса.
«Довлатова» Петербург получил в ноябре. Он оснащен искусственным интеллектом, в том числе комплексом активной безопасности. Об этом заявлял тогда губернатор Петербурга Александр Беглов.
В основе этого транспорта лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают в том числе систему контроля за водителем: трамвай должен остановиться, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Трамвай произведен на заводе «Уралтрансмаш» госкорпорации «Ростех». Ранее Петербург получил «умный» ретротрамвай «Достоевский».
ДПТ произошло сегодня днем на Наличной улице. В то время как множество пешеходов переходили дорогу по пешеходному переходу, на полном ходу в толпу врезался трамвай. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у транспортного средства. В его салоне в момент аварии пассажиров не было. Пострадали трое человек: у 45-летней женщины тяжелые травмы, у мужчин 22 и 42-х лет - средней степени тяжести. Все они госпитализированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru