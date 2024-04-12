Трое человек пострадали в Петербурге из-за трамвая с отказавшими тормозами

Как сообщили в региональном главке МВД РФ, ДПТ произошло сегодня днем на Наличной улице. В то время как множество пешеходов переходили дорогу по пешеходному переходу, на полном ходу в толпу врезался трамвай.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у транспортного средства. В его салоне в момент аварии пассажиров не было.

Пострадавшие доставлены в Мариинскую и Елизаветинскую больницы.

