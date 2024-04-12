Трое человек пострадали в Петербурге из-за трамвая с отказавшими тормозами
Трое человек пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге из-за трамвая, у которого отказали тормоза. 45-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале. Мужчины 22 и 42 лет попали в больницу в состоянии средней тяжести.
Как сообщили в региональном главке МВД РФ, ДПТ произошло сегодня днем на Наличной улице. В то время как множество пешеходов переходили дорогу по пешеходному переходу, на полном ходу в толпу врезался трамвай.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у транспортного средства. В его салоне в момент аварии пассажиров не было.
Пострадавшие доставлены в Мариинскую и Елизаветинскую больницы.
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