Закопанное по шею женское тело нашли в Петербурге

В Юнтоловском заказнике Санкт-Петербурга обнаружили тело женщины, которую закопали в землю в 500 метрах от Коннолахтинской дороги, на поверхности осталась только голова, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований».



Тело 16 ноября около 15 часов обнаружил петербуржец во время прогулки. Мужчина увидел на земле голову и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители извлекли все тело.



Сообщается, что погибшая — брюнетка 40-45 лет, была одета в спортивный костюм. Личность женщины, обнаруженной в Юнтоловском заказнике, устанавливается, как и обстоятельства смерти. По предварительным данным, ее могли оглушить и закопать живьем.



Три недели назад, 26 октября, в Санкт-Петербурге нашли убитой преподавательницу биохимии одного из местных институтов. Следователи заметили на теле женщины повреждения шеи и отсутствие пальца.

