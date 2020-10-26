В Петербурге нашли тело преподавателя с отрубленным пальцем

Тело преподавателя одного из вузов Петербурга нашли в квартире на улице Дмитрова, пишет издание 78.ru

Как сообщают правоохранительные органы, на теле женщины замечены повреждения шеи, а также отсутствие фаланги одного из пальцев.

Убитую преподавательницу биохимии Технологического института обнаружил мужчина-строитель. По факту произошедшего убийства 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

В пресс-службе института, где работала женщина, не ответили на запрос журналистов.

Прошлым летом сообщалось об аспиранте из Воронежа, который из-за денег убил и расчленил своего профессора.

