В Петербурге нашли тело преподавателя с отрубленным пальцем
Тело преподавателя одного из вузов Петербурга нашли в квартире на улице Дмитрова, пишет издание 78.ru
Как сообщают правоохранительные органы, на теле женщины замечены повреждения шеи, а также отсутствие фаланги одного из пальцев.
Убитую преподавательницу биохимии Технологического института обнаружил мужчина-строитель. По факту произошедшего убийства 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.
В пресс-службе института, где работала женщина, не ответили на запрос журналистов.
Прошлым летом сообщалось об аспиранте из Воронежа, который из-за денег убил и расчленил своего профессора.
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