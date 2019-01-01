Происшествия

В Петербурге нашли в консервах 400 кг кокаина

11 июня18:20

До 400 килограммов кокаина обнаружено в рыбных консервах из Эквадора в порту Санкт-Петербурга. Крупную партию зелья выявили в ходе совместной операции сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Северо-Западной и Балтийской таможен и МВД России. Как передает RT, об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Нарколог: Лечить депрессию психоделиками не позволят законы и Минздрав

Эта партия кокаина превышает два с половиной миллиона доз. Общая стоимость оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Килограммовые мешки с наркотиком лежали в контейнере прямо на упаковках с консервами.

Экспертиза уже подтвердила, что речь идёт о кокаине. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к организации контрабанды.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: пресс-служба ФТС России