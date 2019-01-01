В Петербурге нашли в консервах 400 кг кокаина

Эта партия кокаина превышает два с половиной миллиона доз. Общая стоимость оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Килограммовые мешки с наркотиком лежали в контейнере прямо на упаковках с консервами.

Экспертиза уже подтвердила, что речь идёт о кокаине. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к организации контрабанды.

