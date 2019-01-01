В Петербурге нашли в консервах 400 кг кокаина
До 400 килограммов кокаина обнаружено в рыбных консервах из Эквадора в порту Санкт-Петербурга. Крупную партию зелья выявили в ходе совместной операции сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Северо-Западной и Балтийской таможен и МВД России. Как передает RT, об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Эта партия кокаина превышает два с половиной миллиона доз. Общая стоимость оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Килограммовые мешки с наркотиком лежали в контейнере прямо на упаковках с консервами.
Экспертиза уже подтвердила, что речь идёт о кокаине. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к организации контрабанды.
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