В Петербурге нашли тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову
15 января 202411:31
Во дворе Василеостровского районного суда Петербурга обнаружили с огнестрельным ранением в голову судебного пристава, пишет 78.ru.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Рядом с телом лежало табельное оружие.
В свою очередь «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга сообщила, что инцидент случился за территорией суда.
Ранее на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru