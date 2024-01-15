В Петербурге нашли тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову

Во дворе Василеостровского районного суда Петербурга обнаружили с огнестрельным ранением в голову судебного пристава, пишет 78.ru.

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На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Рядом с телом лежало табельное оружие.

В свою очередь «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга сообщила, что инцидент случился за территорией суда.

Ранее на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УбийствоСанкт-Петербург

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