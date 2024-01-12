Турецкие спасатели нашли тело пропавшей россиянки
12 января 202413:10
В Турции спасатели нашли тело пропавшей российской туристки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, она была убита. Со слов сотрудников отеля, женщина ушла в горы, но назад уже не вернулась. Накануне у подножья горы Чалыш тепе был обнаружен ее телефон.
Ее поисками занимались около 350 российских волонтеров, местные власти привлекли кинологов с собаками. Специалисты допускают, что россиянку могли похитить с целью выкупа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru