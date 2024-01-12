Турецкие спасатели нашли тело пропавшей россиянки

В Турции спасатели нашли тело пропавшей российской туристки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, она была убита. Со слов сотрудников отеля, женщина ушла в горы, но назад уже не вернулась. Накануне у подножья горы Чалыш тепе был обнаружен ее телефон.

Ее поисками занимались около 350 российских волонтеров, местные власти привлекли кинологов с собаками. Специалисты допускают, что россиянку могли похитить с целью выкупа.

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:Российские ТуристыТурция

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