Аспирант в Воронеже убил и расчленил профессора из-за денег

Останки профессора Воронежского государственного университета найдены на балконе одного из домов на Левом берегу областного центра. 62-летний преподаватель химического факультета пропал четыре месяц назад по пути на работу.

Подозреваемые убийцы сознались следователям в содеянном и указали место, где находились расчленённые части тела несчастного , сообщают «Вести Воронеж». По версии следствия, профессора убили, расчленили и растворили в кислоте из-за финансовой наживы.

Среди подозреваемых - 33-летний аспирант, который дружил с преподавателем. Предположительно, злоумышленник подбил совершить преступление своего сообщника, чтобы завладеть сбережениями профессора – двумя миллионами рублей.

Сотрудники МВД и Следственного комитета сумели вычислить подозреваемых. Суд уже вынес решение об аресте задержанных до суда.

