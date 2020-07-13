Аспирант в Воронеже убил и расчленил профессора из-за денег
Останки профессора Воронежского государственного университета найдены на балконе одного из домов на Левом берегу областного центра. 62-летний преподаватель химического факультета пропал четыре месяц назад по пути на работу.
Подозреваемые убийцы сознались следователям в содеянном и указали место, где находились расчленённые части тела несчастного , сообщают «Вести Воронеж». По версии следствия, профессора убили, расчленили и растворили в кислоте из-за финансовой наживы.
Среди подозреваемых - 33-летний аспирант, который дружил с преподавателем. Предположительно, злоумышленник подбил совершить преступление своего сообщника, чтобы завладеть сбережениями профессора – двумя миллионами рублей.
Сотрудники МВД и Следственного комитета сумели вычислить подозреваемых. Суд уже вынес решение об аресте задержанных до суда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Кинотеатрам разрешили открыться с 13 июля
- Глава ОКР подтвердил серьёзные финансовые нарушения в РУСАДА
- Глава ЦБ отвергла возможность деноминации рубля
- СБУ пресекла попытку «отделить» Закарпатье
- Правительство РФ предупредили о закрытии каждого четвёртого ТЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru