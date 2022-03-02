В Петербурге на несогласованной акции задержали около 100 человек

По данным агентства, акция протеста состоялась на Невском проспекте у Гостиного двора. Отмечается, что акции проходят на этом месте регулярно с 24 февраля.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



