В Петербурге на несогласованной акции задержали около 100 человек

Около 100 человек задержаны полицейскими в ходе несогласованной антивоенной акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

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По данным агентства, акция протеста состоялась на Невском проспекте у Гостиного двора. Отмечается, что акции проходят на этом месте регулярно с 24 февраля.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: depositphotos.com
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