В Петербурге на несогласованной акции задержали около 100 человек
2 марта 202221:41
Около 100 человек задержаны полицейскими в ходе несогласованной антивоенной акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, акция протеста состоялась на Невском проспекте у Гостиного двора. Отмечается, что акции проходят на этом месте регулярно с 24 февраля.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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2 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru