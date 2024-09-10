В Петербурге на 200 «квадратах» загорелось здание бывшего спорткомплекса

Во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелось здание бывшего спорткомплекса, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. сообщение о пожаре на Южной дороге, 9 поступило в 18:47 мск.

Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали

По информации ГУМЧС, возгорание происходит в здании размером 80 на 40 метров. В 19:00 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Информации о пострадавших нет. Как уточнили в управлении, горящее здание спорткомплекса не используется и находится на ремонте. В тушении пожара задействованы 10 единиц техники и 45 специалистов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарСанкт-ПетербургПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры