В Петербурге на 200 «квадратах» загорелось здание бывшего спорткомплекса
Во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелось здание бывшего спорткомплекса, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. сообщение о пожаре на Южной дороге, 9 поступило в 18:47 мск.
По информации ГУМЧС, возгорание происходит в здании размером 80 на 40 метров. В 19:00 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.
Информации о пострадавших нет. Как уточнили в управлении, горящее здание спорткомплекса не используется и находится на ремонте. В тушении пожара задействованы 10 единиц техники и 45 специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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