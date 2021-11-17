В Петербурге мужчина задержан по подозрению в убийстве отца

Полиция Петербурга задержала мужчину, который подозревается в убийстве своего отца. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно версии следователей, мужчина застрелил отца в ходе бытового конфликта, а после убийства расчленил тело и выбросил в реку. Убитому было 66 лет.

Тело было обнаружено в реке Смоленке рабочими.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЗадержание
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