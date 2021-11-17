В Петербурге мужчина задержан по подозрению в убийстве отца

Согласно версии следователей, мужчина застрелил отца в ходе бытового конфликта, а после убийства расчленил тело и выбросил в реку. Убитому было 66 лет.

Тело было обнаружено в реке Смоленке рабочими.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

