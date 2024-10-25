В Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета

Неизвестный напал на посетителей магазина «О'кей» в Московском районе Санкт-Петербурга, ранены как минимум четыре человека. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в гипермаркете на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. На покупателей напал агрессивный мужчина. Как сообщили очевидцы, злоумышленник бросался бутылками, а затем взял нож с витрины и ранил посетителей. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как пишет «Фонтанка», после ЧП магазин закрыли, в здании работает полиция. Нападавшего задержали.

Ранее в китайском Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, погибли три человека.

