В Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета
Неизвестный напал на посетителей магазина «О'кей» в Московском районе Санкт-Петербурга, ранены как минимум четыре человека. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, инцидент произошел в гипермаркете на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. На покупателей напал агрессивный мужчина. Как сообщили очевидцы, злоумышленник бросался бутылками, а затем взял нож с витрины и ранил посетителей. Пострадали по меньшей мере четыре человека.
Как пишет «Фонтанка», после ЧП магазин закрыли, в здании работает полиция. Нападавшего задержали.
Ранее в китайском Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, погибли три человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru