В Шанхае три человека погибли при нападении мужчины с ножом в супермаркете

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в супермаркете в китайском Шанхае. Об этом сообщило отделение полиции района Сунцзян.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в понедельник в 21:47 (16:47 мск). Полицейские оперативно прибыли на место ЧП и задержали подозреваемого в нападении — 37-летнего мужчину по фамилии Линь.

«Восемнадцать человек, получившие ранения, были немедленно госпитализированы для оказания необходимой помощи, трое из них скончались», — заявили в полиции.

Жизням 15 пострадавших ничего не угрожает.

По предварительным данным, Линь совершил нападение из-за личных финансовых сложностей. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Екатеринбурге местный житель в результате конфликта напал с ножом на военного, пишет Ura.ru. По некоторым данным, пострадавший был объявлен в розыск как дезертир.

