В Шанхае три человека погибли при нападении мужчины с ножом в супермаркете
Вооруженный ножом мужчина напал на людей в супермаркете в китайском Шанхае. Об этом сообщило отделение полиции района Сунцзян.
Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в понедельник в 21:47 (16:47 мск). Полицейские оперативно прибыли на место ЧП и задержали подозреваемого в нападении — 37-летнего мужчину по фамилии Линь.
«Восемнадцать человек, получившие ранения, были немедленно госпитализированы для оказания необходимой помощи, трое из них скончались», — заявили в полиции.
Жизням 15 пострадавших ничего не угрожает.
По предварительным данным, Линь совершил нападение из-за личных финансовых сложностей. Расследование инцидента продолжается.
Ранее в Екатеринбурге местный житель в результате конфликта напал с ножом на военного, пишет Ura.ru. По некоторым данным, пострадавший был объявлен в розыск как дезертир.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шанхае три человека погибли при нападении мужчины с ножом в супермаркете
- Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября
- Правительство Японии ушло в отставку
- СМИ: Сводный брат Обамы заявил, что он играет важную роль в управлении США
- Фигурантам дела о бронежилетах добавили статью о даче взятки
- КНР призвала к мирной конференции по Украине с участием РФ
- В Госдуме считают необходимым создать государственный институт поддержки семьи
- СК считает, что Шилкин будет угрожать свидетелям по делу о растрате
- «Яндекс» прокомментировал лишние списания денег за несовершенные поездки
- Военную базу у аэропорта Багдада атаковали ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru