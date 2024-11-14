В Петербурге мошенники обманули балетмейстера на 15 миллионов рублей
Мошенники, представившись банковскими работниками, обокрали 87-летнего жителя Санкт-Петербурга более 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По ее данным, накануне в полицию Василеостровского района обратился житель дома на Кадетской линии Васильевского острова, который рассказал, что стал жертвой телефонных преступников.
Ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они убедили мужчину снять со счетов деньги и «для обеспечения их безопасности» передать курьеру для внесения на «безопасный счет». В результате с августа по октябрь житель Петербурга передал аферистам 15 млн 297 тыс. руб.
Потерпевшим стал народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ и Государственной премии РСФСР имени Глинки, артист балета, хореограф и педагог Олег Виноградов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах. Официально эта информация не подтверждена.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, полиция разыскивает подозреваемых.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru