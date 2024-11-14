В Петербурге мошенники обманули балетмейстера на 15 миллионов рублей

Мошенники, представившись банковскими работниками, обокрали 87-летнего жителя Санкт-Петербурга более 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По ее данным, накануне в полицию Василеостровского района обратился житель дома на Кадетской линии Васильевского острова, который рассказал, что стал жертвой телефонных преступников.

Ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они убедили мужчину снять со счетов деньги и «для обеспечения их безопасности» передать курьеру для внесения на «безопасный счет». В результате с августа по октябрь житель Петербурга передал аферистам 15 млн 297 тыс. руб.