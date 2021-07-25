Площадь пожара в древнем доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась

В России за полгода произошло 180 ДТП с участием электросамокатов В Будапеште прошла многотысячная акция против закона об ЛГБТ-пропаганде Власти Сочи открыли для посетителей все пляжи города В Японии 62-летняя актриса сыграла девушку-подростка На юго-востоке Москвы обнаружили болотных черепах