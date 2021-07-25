Площадь пожара в древнем доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась
В центре Санкт-Петербурга площадь пожара в жилом трехэтажном доме увеличилась до 1500 квадратных метров. Из здания эвакуированы 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС северной столицы.
В тушении огня задействованы 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники, информирует «Интерфакс».
Из-за большого задымления на Лиговском проспекте плохая видимость.
По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 15:28. Известно, что огонь возник в трехэтажной пристройке к пятиэтажному зданию на Лиговском проспекте, 115, которое построено в 1886 году. Ранее здесь находился доходный дом, в настоящее время - жилой.
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