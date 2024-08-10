В Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора»

Катер навалился на крепления швартовых бочек крейсера «Аврора» в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

О ЧП стало известно в пятницу около 22:40.

«В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими предварительно установлено, что капитан не справился с управлением и маломерное судно совершило навал на цепи крепления швартовых бочек корабля», — подчеркнули правоохранители.

Крейсер «Аврора» не получил повреждений, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Водная полиция установила, что катером управлял 45-летний петербуржец, после ЧП он скрылся с места. По данным телеканала «Санкт-Петербург», мужчину удалось задержать, он доставлен в отдел полиции на водном транспорте.

Ранее в Петербурге на Неве столкнулись два теплохода, одно судно откинуло к опоре моста, однако обошлось без пострадавших.

