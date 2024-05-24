В Петербурге на Неве столкнулись два теплохода
24 мая 202412:05
Два теплохода столкнулись на Неве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Во время туристической прогулки одно судно при совершении маневра столкнулось с другим теплоходом, последний после удара откинуло к опоре моста.
«Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не имеется», — подчеркнули в следственном управлении.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru