В Петербурге на Неве столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на Неве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Два теплохода затонули в ходе ледохода в Якутии

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Во время туристической прогулки одно судно при совершении маневра столкнулось с другим теплоходом, последний после удара откинуло к опоре моста.

«Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не имеется», — подчеркнули в следственном управлении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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ФОТО: РИА Новости
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