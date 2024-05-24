В Петербурге на Неве столкнулись два теплохода

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Во время туристической прогулки одно судно при совершении маневра столкнулось с другим теплоходом, последний после удара откинуло к опоре моста.

«Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не имеется», — подчеркнули в следственном управлении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

