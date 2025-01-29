В Петербурге ищут группу хулиганов, нападавших на прохожих без причины

СК разыскивает банду правонарушителей из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.