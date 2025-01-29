В Петербурге ищут группу хулиганов, нападавших на прохожих без причины

СК разыскивает банду правонарушителей из Красносельского района Петербурга, которые нападали на прохожих и снимали об этом видео, а также их жертв. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

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По версии следствия, не позднее 20 августа 2024 года фигуранты, действуя из хулиганских побуждений, находясь в различных местах Красносельского района, беспричинно провоцировали драки с прохожими и наносили им удары. Инциденты в том числе происходили возле ТЦ на Петергофском шоссе и у ТЦ на Ленинском проспекте, а также на улице Маршала Захарова.

СК просит потерпевших обращаться к ним по телефону для сообщения любой информации об этих хулиганских действиях.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в городе Горячий ключ Краснодарского края задержали двух мужчин, напавших на полицейских с ножом.


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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:ХулиганствоСледственный Комитет РфСанкт-Петербург

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